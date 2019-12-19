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MEB'den '830 Suriyeli öğretmen atandığı' iddiasına açıklama

MEB'den '830 Suriyeli öğretmen atandığı' iddiasına açıklama
MEB'den '830 Suriyeli öğretmen atandığı' iddiasına açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Suriyeli 830 kişinin öğretmen olarak atandığı iddialarına ilişkin, "Okullara öğretmen olarak atandığı ileri sürülen kişiler, daha önce geçici eğitim merkezlerinde görev yapan Suriyeli gönüllü eğiticilerdir” açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, basında ve sosyal medyada yer alan "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 830 Suriyeli öğretmen atandı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Okullara öğretmen olarak atandığı ileri sürülen kişiler, daha önce geçici eğitim merkezlerinde görev yapmakta olan Suriyeli gönüllü eğiticilerdir. Söz konusu kişiler, eğitici eğitimi sürecinin ardından sınava girerek sertifika almaya hak kazanan kişiler arasından belirlenmiştir. Bu kişiler 'Suriyeli Gönüllü Eğitici Taahhütnamesi' kapsamında, Suriyeli çocukların okula uyum sürecine destek olmak üzere sınıf dışı etkinlikler, saha çalışmaları, tercümanlık, aile bilgilendirme faaliyetleri gibi belirlenen alanlarda geçici süreyle görev almaktadır. Suriyeli gönüllü eğiticilerin öğretmen kadrosunda yer alması, mümkün değildir. Söz konusu gönüllü eğiticilerin teşvik ücreti ödemeleri, anlaşmalar kapsamında UNICEF tarafından yapılmaktadır."

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