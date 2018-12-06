İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MEB'den Andımız davasına ilişkin açıklama

MEB'den Andımız davasına ilişkin açıklama
MEB'den Andımız davasına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, “Andımız İçin Skandal Talimat” başlıklı habere ilişkin il müdürlüklerine “Öğrenci Andı” konusunda genelge gönderildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bugün bir gazetede yer alan “Andımız İçin Skandal Talimat” başlıklı habere ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Andımız davası ile ilgili olarak “Temyiz sürecini uzatmaya başladığı” ve il müdürlüklerine “Öğrenci Andı” konusunda genelge gönderildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığının Danıştay'a ilgili “ek beyanı” sunmuş olduğu, il müdürlüklerine ise iddia edildiği gibi bir genelge gönderilmediği ifade edilerek, "Bakanlığımızın yargı sürecini uzatma veya kısaltmaya dönük bir dahli söz konusu olamaz. Bu süreci belirleyen tamamen bağımsız yargıdır. Bu itibar ile haberde yer alan iddialar bütünüyle gerçek dışıdır" denildi. 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.