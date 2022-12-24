İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MEB'den atamalarla ilgili iddialara ilişkin açıklama

MEB'den atamalarla ilgili iddialara ilişkin açıklama
MEB'den atamalarla ilgili iddialara ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e atfedilen açıklamaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yazılı açıklamada, bugün bir gazete yayımlanan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e atfedilen “Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok” iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, Bakan Özer'in böyle bir ifadesi olmadığı ve öğretmen atamasına ilişkin çalışmaların tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Muhammed Musab Gümüşer

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.