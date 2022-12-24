MEB'den atamalarla ilgili iddialara ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yazılı açıklamada, bugün bir gazete yayımlanan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e atfedilen “Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok” iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, Bakan Özer'in böyle bir ifadesi olmadığı ve öğretmen atamasına ilişkin çalışmaların tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Muhammed Musab Gümüşer

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