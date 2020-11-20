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MEB'den lise öğrencilerine beceri ve kazanım temelli kaynak desteği

MEB'den lise öğrencilerine beceri ve kazanım temelli kaynak desteği
MEB'den lise öğrencilerine beceri ve kazanım temelli kaynak desteği

Milli Eğitim Bakanlığı, Covid-19 salgını sürecinde öğrenme kayıplarını en aza indirmek amacıyla 9. sınıfların ders çizelgelerinde bulunan derslerin alan, yaşam ve temel becerileri esas alan etkinlikleri içeren kaynakları erişime açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Covid-19 salgını sürecinde öğrenme kayıplarını en aza indirgemek için öğrencilere kaynak desteği sunmaya devam ediyor. MEB, bu kapsamdaki desteklerine bir yenisini daha ekledi. 9. sınıfların ders çizelgelerinde bulunan derslerin alan, yaşam ve temel becerileri esas alan etkinlikleri içeren kaynakları erişime açıldı. Etkinlikler, derslerin öğretim programları esas alınarak hazırlandı. 9. sınıflar için hazırlanan beceri temelli etkinlikler kaynağında Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, İngilizce ve Almanca derslerine ait 2 bin 315 etkinlik bulunuyor. Bakanlık, ayrıca 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik telafi amaçlı konu kazanım, kavrama etkinlikleri içeren kaynaklar da hazırladı. Bu kapsamda hazırlanan kaynaklarda da 350 etkinlik bulunuyor. Etkinliklere eklenen kare kodlar aracılığıyla öğrencilerin ders kitabında ilgili kazanımların işlendiği sayfalara ulaşmaları da sağlanıyor.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Tüm dünya gibi Covid-19 salgınından dolayı zorlu bir süreç yaşıyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizde oluşabilecek öğrenme kayıplarını en aza indirebilmek için tüm birimlerimiz sürekli yeni destek kaynakları oluşturuyor. Bu kapsamda çok sayıda destek paketini daha önce paylaşmıştık. Şimdi bunlara bir yenisini ekliyoruz. 9. sınıf öğrencilerimizi beceri temelli etkinliklerle desteklemeyi amaçlayan 2 bin 315 etkinlik kaynağı ve 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimize kazanım kavrama eksikliklerini telafi etmeye yönelik 350 etkinlikten oluşan iki farklı kaynağı bugün paylaştık. Bu desteklerimiz giderek artacaktır. Süreci koordine eden Bakan Yardımcımız Mahmut Özer'e ve sonuçta büyük emekleri olan Ortaöğretim Genel Müdürü'müz Cengiz Mete ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Utku Şimşek

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