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MEB'in sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

MEB'in sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
MEB'in sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilecek 5 bin sözleşmeli personele ilişkin yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
Açıklamada, adayların yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebileceği kaydedildi. Öte yandan konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilecek 5 bin sözleşmeli personele ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılacak mesai arkadaşlarımız ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Huzeyfe Tarık Yaman

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