Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sona gelindi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın konuk olduğu ve sosyal medya üzerinden gelen soruları cevaplandırdığı Eyüpsultan'da Gündem programında metro çalışmaları gündeme geldi. Metro çalışmalarıyla ilgili son gelişmeleri aktaran Başkan Remzi Aydın, metro çalışmalarında sona gelindiğini belirterek şunları söyledi:

“Tramvay ve metro çalışmaları teknik anlamda yıl sonunda bitecek. Muhtarlarımızla birlikte metro inşaatını ziyaret ettim. Orada çok detaylı bilgiler aldık. Aslında metromuzun inşaat çalışmaları bitti. Sinyalizasyon çalışmaları da bitmiş. Elektrik, aydınlatma, havalandırma gibi ince işler dediğimiz kısımlar da bitmiş. Raylar döşenmiş, mermer döşemeler, zemin ve duvar kaplamaları yapılıyor. Yürüyen merdivenler takılacak. Bize verilen bilgiye göre aralık ayı başı itibariyle deneme seferlerinin başlayacağı ifade edildi. Bu deneme seferleri birkaç ay sürecek. Ondan sonra da açılışla beraber halkın kullanımına açılacak. Herhangi bir aksama ve gecikme yok. Birkaç ay içinde inşallah metromuz açılacak. Çok güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum. İstanbul'un en yoğun, en çok yolcu taşıyacağı, ki ilk etapta 15 bin söyleniyor, daha sonraki süreçlerde milyon insan ifade ediliyor. En yoğun ve en gözde hatlardan biri olacağı ifade ediliyor. Gayrettepe-Bağcılar metrosu dört tane durağı da bizim ilçemizden geçiyor. Gerçekten ilçemize ve bölgeye müthiş ulaşım anlamında rahatlık sağlayacak bir proje. Artık arabayla işe, eve gitmek durumunda kalmayacağız. Çok rahat, güvenli, temiz, hızlı bir şekilde ucuz bir şekilde seyahatlerimizi yapacağız inşallah. Bundan dolayı çok heyecanlıyım. İlçemizin ilk metrosu olacak. Eyüpsultanımız bu anlamda metroya kavuşacak."

Alibeyköy-Eminönü tramvay hattı ile ilgili soruları da yanıtlayan Aydın, şöyle devam etti:

“Yine Alibeyköy-Eminönü tramvayımız da teknik anlamda imalatları devam ediyor. Herhangi bir aksaması yok. İşin zor kısımları geride kaldı. Şimdi yavaş yavaş rayları döşemeye başlayacaklar önümüzdeki günlerde. Yıl sonunda onun da teknik anlamda imalatını bitirmeyi hedefliyorlar. Birkaç ay deneme seferleri yapıldıktan sonra hizmete açılacak.”

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu tamamlandığında 18 durakla hizmet verecek. Eyüpsultan sınırlarından geçecek olan hat, Alibeyköy, Akşemsettin ve Yeşilpınar duraklarıyla Eyüpsultanlılara hizmet verecek.