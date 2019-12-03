Mecidiyeköy'de kasklı hırsızlar, motosikleti güpegündüz çaldı

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 14.20 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde motosikletli ve kasklı 2 hırsız, bir binanın otoparkının girişinde park halinde bir motosiklet gördü.

Hızlıca etrafı kolaçan eden hırsızlardan biri, geldiği motosikletten inerek güpegündüz yaklaşık 20 saniye içerisinde 25 bin lira değerindeki 34 CAP 136 plakalı motosikleti çaldı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından motosikletini park ettiği yerde bulamayan Bahadır Yalçın, güvenlik kameralarını incelediğinde çalındığını fark etti. Kayıtlarla birlikte polis merkezine giderek şikayette bulunan Yalçın, motosikletinin bulunması ve hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

“Emek hırsızlarına artık dur dememiz gerekiyor”

Öte yandan motosikleti çalınan Bahadır Yalçın, sosyal medya hesabından bir görüntü paylaşarak motosikletinin bulunması halinde 5 bin lira ödül vereceğini söyledi. Hırsızlık olayını anlatan genç, “1 dakikanızı ayırıp bu videoyu izlemenizi istiyorum. Çünkü elimden gelen tek şey bu videoyu sizinle paylaşmak. Motosikletimi çalan bu haysiyetsizler videoda görüldüğü gibi motosikletle gelip motosikletimi çalıyorlar. Çalmak ise sadece 20 saniye sürüyor. Motosikletimin her tarafından sticker kaplıydı. Bu emek hırsızlarına artık dur dememiz gerekmekte. Artık hep birlikte bunlara dur demenin vakti geldi” dedi.

Doğan Can Cesur

