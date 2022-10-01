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Mecidiyeköy'de pilotların kaldığı dairede yangın

Mecidiyeköy'de pilotların kaldığı dairede yangın
Mecidiyeköy'de pilotların kaldığı dairede yangın

Mecidiyeköy'de 6 katlı apartmanın en üst katında pilotların kaldığı dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Sokağa dökülen vatandaşlar yangını film izler gibi seyrederken, yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi.

Mecidiyeköy'de pilotların kaldığı dairede yangın - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Mecidiyeköy Şehit Er Cihan Namlı Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın en üst katında pilotların kaldığı dairede saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. Olay yerine çok geçmeden itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. O esnada evde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Mahalleli yangını evlerinden ve sokaktan film seyreder gibi izledi. Bir vatandaş ise yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine su verdi.

Batuhan Altınbaş
 

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