Mecidiyeköy'deki kaza kamerada

Kaza, saat 08.00'da Mecidiyeköy Yeniyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolsüz şekilde dönüş yapmaya çalışan 34 EU 0394 plakalı otomobilin sürücüsü, Mecidiyeköy istikametinden Çağlayan istikametine seyir halinde olan Lale A. idaresindeki 34 DJ 4159 otomobile hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Lale A.'nın idaresindeki otomobil de park halindeki bir araca çarptı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kazanın etkisiyle şoka girerek ağlayan sürücü Lale A.'nın tansiyonunu ölçtü. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazaya karışan otomobiller çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaza anı kameralara da yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 34 EU 0394 plakalı otomobilin kontrolsüz şekilde dönüş yapmaya çalıştığı görülüyor. Kontrolsüz şekilde dönen otomobil, 34 DJ 4159 otomobile hızla çarpıyor.

Davut Has