Meclis açılıyor: Gündem yargı

AK Parti, Yargı Strateji Belgesi'nin ilk paketine ilişkin 39 maddelik kanun teklifini de dün TBMM Başkanlığına sundu. Yargının iş yükünü hafifletme, tutuklamada keyfiliği önleme, düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güçlendirme hedefli ile hazırlandığına dikkat çekilen pakette, 15 ayrı kanunda değişiklik öngören 39 madde yer aldı.



Paketle, meslekte 15 yılı dolduran avukatlara yeşil pasaport hakkı tanınıyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası berat etmiş olanlara pasaport verilebilecek. Paketle, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına girmeyen suçlarda tutukluluk süresi altı ay, terör ve cinsel saldırı gibi suçlarda ise bir yıl altı ay olarak belirleniyor. Bu süre gerekçeyle altı ay daha uzatılabiliyor. Bölge Adliye Mahkemeleri'nin tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve silahlı örgüt suçlarına yönelik verdiği kararlara temyiz yolu açılan yargı paketinde, ‘Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak' düzenlemesi yer alıyor.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de yaptığı açıklamada “Yaptığımız görüşmelerde muhalefet partilerinin teklifin içeriğiyle alakalı çok ciddi eleştirileri yok. Olumlu bir paket, Türkiye'de hukuk sistemiyle alakalı atılmış önemli bir paket. Belli başlı bazı eleştiriler, teklifler vardı. Teklif içinde onlarla alakalı belli başlı bazı düzenlemeler yaptık” dedi.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da, toplumda yargı reformuna ilişkin büyük beklenti olduğunu belirterek “Kanun teklifini Meclis açıldıktan sonraki ilk hafta komisyonda görüşüp sonuçlandırabilirsek ikinci hafta da genel kurulda bunları görüşmek istiyoruz ve gecikmeden kanunlaşmasını öngörüyoruz” diye konuştu.TBMM'nin açılışının ardından ise AK Parti ve CHP hafta sonunda kampa girecek. AK Parti Kızılcahamam'da, CHP ise Bolu-Abant'ta üç günlük kampa girecek. Her iki partinin toplantısında önümüzdeki döneme ilişkin yol haritaları masaya yatırılacak.