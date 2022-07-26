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Meclis Başkanı Şentop'tan toplantı çağrısı

Meclis Başkanı Şentop'tan toplantı çağrısı
Meclis Başkanı Şentop'tan toplantı çağrısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93 ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı.

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(CHP'nin TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırması) ''Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız. Bizim sorunlara yönelik yürüttüğümüz çalışmaların istismar ve şov malzemesi haline dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz'' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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