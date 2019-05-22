Meclise girmeye çalışan 2 DHKP-C'li tutuklandı

TBMM girişinde banko görevlisini rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin müdahalesiyle yakalanan ve DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen Mulla Zincir ve Eylem Yücel, polis sorgularının ardından Ankara Adliyesine getirildi. Çıkarıldıkları soruşturma savcısı tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.