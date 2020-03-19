Meclis'te 147 vekil risk grubunda

Yeni tip koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Uzmanlar, en çok 60 yaş üstündekileri ve kronik rahatsızlığı olan hastaların koronavirüse karşı dikkatli olmaları yönünde uyarırken; gözler TBMM'de risk grubunda bulunan milletvekillerine çevrildi.

Koronavirüs herkes için bir risk hâline gelirken; özellikle 60 yaş ve üzerindeki vatandaşları tehdit ediyor. TBMM'de risk grubunda olan 60 yaş ve üzeri 147 milletvekili bulunuyor. Bunların beşi kadın. AK Parti'de 69, CHP'de 34, MHP'de 11, İyi Parti'de 23, HDP'de ise 10 milletvekili yer alıyor. Bu milletvekilleri arasında kronik rahatsızlığı olanlar da mevcut.

VEKİLLER TEYAKKUZ HÂLİNDE

Koronavirüse karşı milletvekilleri de teyakkuz hâlinde. Kulislerde yan yana oturmamaya özen gösteren milletvekilleri, uzaktan selamlaşmayı tercih ediyor. Meclis'teki Genel Kurul çalışmaları devam etse de kronik rahatsızlığı bulunanlar bu çalışmalara katılmıyor.

FAVORİLERİ ‘ATOM' ÇAYI

Milletvekilleri, virüse karşı yediklerine ve içtiklerine de dikkat ediyor. Milletvekilleri, bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşündükleri ‘atom' çayını tercih ediyor. İçerisinde meyan kökü, zencefil, ıhlamur, kekik gibi bitkilerin bulunduğu ‘atom', çay ocağında en çok sipariş edilen çayların başında geliyor. Kimi milletvekilleri ise kendilerinin hazırladığı karışımlarla bağışıklık sistemlerini güçlendiriyor.

VEKİLLERDEN TAVSİYE: BOL SU TÜKETİN, GÖNÜL SELAMI VERİN

AK Parti Denizli Milletvekili ve Grup Başkanvekili Cahit Özkan, koronavirüs ile mücadele için günde en az üç litre su tüketmek gerektiğini belirterek, “Sabah kalktığımda hiç kahvaltı yapmadan önce en az yarım litre su içerim. Yatmadan önce de mutlaka limonlu su tüketirim” dedi. MHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da, “65 yaşının üzerindeyim, kronik rahatsızlıklarımız da var. Bu nedenle Sağlık Bakanlığının 14 kuralına uymaya çalışıyorum. Kalabalık olan toplantılara katılmıyoruz. En az bir metre mesafeden ‘gönül selamlaşması' yapıyoruz” dedi.

Türkiye Gazetesi