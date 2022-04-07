Mecliste 'Adam olun' ifadesi ortalığı karıştırdı!

Karacasu Belediyesi, Nisan ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Erikmen'in başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem sırası geldiğinde 2021 yılı faaliyet raporunun oylanması için Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, koltuğunu başkan vekili CHP'li Erdinç Gümüş'e bıraktı. 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun meclise sunulduğu toplantıda kullanılan itiraf niteliğindeki ifade ise ortalığı karıştırdı. Raporda “Araç takip sisteminin çalışmaması nedeniyle makine ve kamyonların yaptığı işler düzenli olarak takip edilememiş olup gelen ihbarlar değerlendirilememiştir” ifadelerinin yer alırken, mecliste “Araç takip sistemi” gerginliği yaşandı. CHP'li Gümüş araç takip sisteminde Karacasu Belediyesi'nin ihmali olduğunu söyledi.

Faaliyet raporlarının okunduğu esnada oy hakkı bulunmayan Belediye Başkanı Mehmet Erikmen'in toplantıya müdahale ederek çıkış yapması ise dikkat çekti. Erikmen'in “Araç takip sisteminin alınma talimatını verdik. Çalışması yapılıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Naif olalım, delikanlı olalım, adam olalım” diyerek toplantıya müdahale etmesi ise tepki toplarken Başkan Erikmen'in araç takip sisteminin alınması için talimat verdik demesinin ardından okunan faaliyet raporunda araç takip sistemlerinin çalışmadığı tamirat yapılması gerektiği ifade edilmesi kafaları karıştırdı.

2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması esnasında Yazı İşleri Müdürü Sedat Kesici; “Araç takip sistemi arızalı. Şubat aylarında çalışıyordu. Tamirat için 15-20 bin lira gidecekti. Bizim şimdi oraya 15-20 bin lira vermekten daha öncelikli işlerimiz var” demesi üzerine Meclis Üyesi Erdinç Gümüş, açıklamayı yetersiz bularak “Meclis üyelerinin görevi size vatandaştan gelenleri size aktarmak. Bizler vatandaş ve belediye arasında köprüyüz. Siz de gerekeni takip edeceksiniz. Bize bu rakamları telaffuz etmeyin. Karacasu Belediyesi'nin bir itibarı var ve 15 bin lirayı bulamadık, çalıştıramadık diye bir şey olmaz. Alırken aldık da tamiratını mı yaptıramıyoruz. Ben bunu kabul etmiyorum” diyerek tepki gösterdi.

Belediyede araç takip sisteminin çalışmadığı ve belediye araçlarının bazı şahsi işlerde kullanıldığı iddialarının bu sebeple araştırılamadığı muhalefet tarafından dile getirilirken Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, “Adam olalım, delikanlı olalım. Samimiyetimle söylüyorum, biz içtiğimiz çaya bile dikkat ediyoruz. Bir hak geçiyorsa gereğini yapmazsam insan değilim” dedi.

Gerginlik yaşanan meclis toplantısında faaliyet raporu okunarak oylamaya sunuldu. Gelir gider farkının 4 milyon 628 bin TL olduğu açıklanan raporda “Personel giderleri 4 milyon 654 bin 79 lira, sosyal güvenlik giderleri 766 bin 560 lira, mal ve hizmet alımı giderleri 14 milyon 868 bin lira, faiz giderleri 485 bin 263 lira, cari transferlerin 830 bin 368 lira, sermaye giderleri 8 milyon 368 bin 828 lira, sermaye transferleri 255 bin lira, borç verme 17 bin 539 lira olurken. Toplam ödenek ise 30 milyon 245 bin 730 TL'dir. 2021 yılı net geliri 25 milyon 615 bin 383 lira, 2021 yılı net gideri 30 milyon 245 bin 730 TL, gelir-gider farkı ise 4 milyon 628 bin 347 TL. Araç takip sisteminin çalışmaması nedeniyle makine ve kamyonların yaptığı işler düzenli olarak takip edilememiş olup gelen ihbarlar değerlendirilememiştir” ifadeleri yer aldı.

Uğur Eser