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Mecliste bütçe görüşmeleri sırasında arbede

Mecliste bütçe görüşmeleri sırasında arbede
Mecliste bütçe görüşmeleri sırasında arbede

2023 Yılı Merkezi Bütçe Görüşmeleri'nde yaşanan yumruklaşmaya varan tartışma, gündeme damga vurdu.

Mecliste bütçe görüşmeleri sırasında arbede - Tıkla İzle

2023 Yılı Merkezi Bütçe Görüşmeleri; TBMM, Adalet ve Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçeleri ile devam ediyor. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs arasında yumruklaşmaya varan tartışma yaşandı. AK Partili Işık, İYİ Parti sıralarına gelerek Örs ile tartıştı. Tartışma sırasında rahatsızlanan Örs'ün Güven Hastanesinde müşahade altında olduğu belirtildi.

Ahmet Umur Öztürk
 

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