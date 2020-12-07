Mecnun Otyakmaz: 'Arzu ettiğimiz sonucu aldık'

Süper Lig'in 11. haftasında DG Sivasspor deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, kadro kurmakta zorluk çektiklerini belirterek, "Öncelikle takım kurmakta çok büyük zorluk çektiğimizi bir haftadır söyledik. Hocamız da söyledi. Başkan vekilimiz başkan yardımcımız Erdal Sarılar ve hocamız Rıza Çalımbay pozitif durumda. Bununla beraber 5-6 oyuncumuzda pozitif. Kadro kurmakta da zorluk çektik. Ancak bizi İsrail'e moralli götürecek bir skorla buradan ayrılıyoruz. Takımımızı tebrik ediyorum" dedi.

"Genelde takımımızı eleştirebilmem için ideal kadromuzla, ideal şekilde sahaya çıkmamız gerekli" diyen Otyakmaz, "Bugün bakıyorum, stoperimiz sağ bekte, sağ bekimiz sağ açıkta. Değişikleri gördünüz. İdeal kadroyla oynamadığımız için oyun hakkında çok yorum yapmak istemiyorum. Arzu ettiğimiz sonucu aldık, bundan da mutluyuz, İsrail'e moralli gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ozan Köse