Mecnun Otyakmaz: “Bu sene kupayı kaldıracağız”

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fatih Karagümrük'ü konuk eden ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkan Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu. Otyakmaz, “Çok şükür gerçekten bugün hak ettiğimiz bir tur oldu. İyi futbol oynayan rakibe karşı oynadık ama iç saha avantajını da iyi değerlendirdik. Bu maçta çok fazla oynamayan oyuncularımıza hocamız şans verdi, onlar da işin hakkını verdiler. 1-0 da olsa kazanmasını bildik ve tur atladık. Taraftarımıza armağan ediyoruz. Son haftalarda maç trafiğinin yoğunluğundan dolayı sakatlıklar ve yorgunluklar söz konusuydu. O yüzden daha az forma bulmuş oyunculara hocamız şans tanıdı. Onlar da diğer arkadaşlarını aratmadılar. İyi bir sonuçla da tur atlamasını bildik” diye konuştu.

“Sivasspor inşallah finale çıkacak”

Bir gazetecinin “Kupada hedefiniz nedir?” şeklindeki sorusuna Otyakmaz; “Kupayı almak istiyoruz. Artık yapabilecek güçteyiz, diğer arkadaşlarımız da kadroya dahil olduğunda daha güçlü bir Sivasspor, daha iyi bir futbol oynayarak inşallah finale çıkacak ve kupayı kaldıracağız bu sene. Büyük konuşmuş gibi olmayayım geçen sene biraz daha iddialıydık, biraz erken elendik ama şimdi daha iyi gidiyoruz. Kupayı almak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Finalde kiminle oynayacağımızı tahmin edemiyorum şu anda. Hakikaten kupa maçları çok daha farklı bir atmosferde gerçekleşiyor. Antalyaspor gayet iyi oynadı, Trabzonspor zaten ligi forse etti gidiyor. Dün Trabzonspor karşısındaki Antalyaspor'u da beğendim. Dolayısıyla rakibi ön göremiyorum şimdilik ama inşallah finale çıkan taraf biz oluruz” yanıtını verdi.

Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan