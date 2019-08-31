İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Medel'den Beşiktaş camiasına veda mesajı

Medel'den Beşiktaş camiasına veda mesajı
Medel'den Beşiktaş camiasına veda mesajı

Beşiktaş’tan Bologna’ya transfer olan Medel, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı kulüpte geçirdiği yıllar için camiaya teşekkür mesajı yayımladı.

Beşiktaş'ta 2 sezon forma giyen ve hafta içi İtalya'nın Bologna takımına transfer olan Gary Medel, sosyal medya hesabından siah-beyazlı taraftar ve camiaya veda mesajı yayımladı. 2 sene boyunca Beşiktaş'ta çok güzel yıllar geçirdiğini ifade eden Medel, “2 sene boyunca bu efsane kulüpte yaşadığım unutulmaz anlar için, bütün takım arkadaşlarıma, hocalarıma, yöneticilerimize, idari ekibimize, kulüpte çalışan güzel insanlara ve özellikle büyük Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun!!!” açıklamasını yaptı.

Dün takımının sahasında SPAL'ı 1-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan Şilili yıldız 81 dakika sahada kaldı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.