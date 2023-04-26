MediaMarkt, 2022 yılını 21,8 milyar euro ciro ile kapattı

Avrupa'nın önemli elektronik perakendecisi MediaMarkt, 2022 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Almanya merkezli şirket 2022 yılında 21,8 milyar euro ciro elde etti. Şirketin aynı dönemde yapılan faaliyetler sonrasında elde edilen FVÖK (Faiz ve Vergi Öncesi Kazanç) 197 milyon euro oldu.

Türkiye pazarına girdiği ilk günden itibaren büyümesini sürdüren şirket, bugün 29 ilde 91 mağazada 230 bin metrekarenin üzerinde bir alanda hizmet veriyor ve Türkiye'nin geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisinden birisi konumunda. İstihdama katkılarını artırmayı hedefleyen şirket, 2021 yılında 2 bin 495 olan çalışan sayısını bir sonraki sene 3 bine çıkarırken, 2022 yılı Ekim ayından bugüne kadar olan sürede yüzde 10'luk bir artış ile istihdam ettiği kişi sayısını 3 bin 315'e çıkardı.

"2023 hedefi deneyim şampiyonu olmak"

2022 yılında global stratejisinde tüketici elektroniği perakendeciliğinden, deneyim elektroniği perakendeciliğine yöneldiklerini belirten MediaMarkt Türkiye CEO'su Faruk Kocabaş, “Deneyim Şampiyonluğu yol haritamızı 4 ana başlık altında şekillendirdik. Bütünleşik kanal yaklaşımıyla, mağazalarımızda ve tüm dijital platformlarda sunduğumuz Alışveriş Deneyimi; sağladığımız servis ve hizmetlerde Kullanım Deneyimi; işini seven uzman çalışanlarımız için Çalışan Deneyimi; sürdürülebilirliğe katkıda bulunacak Sosyal ve Çevresel Etki Deneyimi. Hedefimiz bu alanların tamamında ilk tercih edilen deneyim elektroniği perakendecisi olmak” dedi.

“İkame ürün gamımızı genişletmek için çalışıyoruz”

Kocabaş“ Kullanım deneyiminde ürün yaşam döngüsü boyunca sunduğumuz hizmetler ile tüketicinin ürünleri en iyi şekilde deneyimlemesini sağlıyoruz. Ürünün satın alındığı andan, tüm kullanım süresi boyunca üründen en yüksek verimin alınabilmesi için çok çeşitli satış sonrası hizmetler sunuyoruz. Müşterimiz ürününü yenilemek istediğinde, eskiyi ver yeniyi al dediğimiz geri alım olanağı sunarak, ürün yaşam döngüsünü uzatıyor; müşterimize mükemmel bir kullanım deneyimi sağlamaya devam ederken, aynı zamanda atık oranını azaltarak çevreye de katkı sağlıyoruz. Ayrıca Türkiye'de bir ilk olarak telefon kategorisinde müşterimizin ürünü arızalandığında tamiri yapılana kadar ikame ürün verebiliyoruz ve ikame ürün gamımızı da genişletmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eğitimle Daha İyiye” Projesiyle deprem bölgesindeki 12 bin çocuğun eğitimi karşılanacak

MEdiaMarkt Türkiye, deprem felaketinden etkilenen bölgelere yardım amacıyla açıkladığı 2 Milyon Euro'luk bağış fonu kapsamında gençlerin eğitim hayatına devam edebilmelerine destek olmak için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile önemli bir projeye imza attı. Şirket “Eğitimle Daha İyiye” projesi kapsamında 3 adet donanımlı TEGV Ateşböceği eğitim tırı oluşturarak, deprem bölgesine gönderecek. Eylül ayında başlayacak ve 3 yıl devam edecek bu proje kapsamında, ikinci ve sekizinci sınıf aralığındaki 12 bin çocuğun umudu olmak hedefleniyor ve deprem bölgesindeki çocukların eğitimine yönelik çalışmalara devam edileceği belirtiliyor.

Türkiye'nin 100'üncü yılında deneyim odaklı yepyeni bir mağazacılık konsepti: MediaMarkt Lighthouse

MediaMarkt Türkiye, perakendecilik anlayışını değiştirecek yepyeni bir konsept ile ilk Lighthouse mağazasını Ekim ayında İstanbul Marmara Park'ta açacağını duyurdu. Markaların ve Teknolojinin Evi olarak konumlandırılan bu yeni konsept mağazanın odak noktasına müşteri deneyimini alarak farklılaşacaklarını söyleyen Kocabaş, Lighthouse mağazada, alanında yetkin uzmanlarla müşterilere en son teknolojileri göstermeyi, üstün müşteri hizmeti sunmayı ve benzersiz bir deneyim yaşatmayı hedefledikleri söyledi. Bu mağazada teknolojiyi tüketicilerle buluşturan Deneyim Alanları ve markaların en son yeniliklerini sundukları Butikler, Servis & Müşteri Hizmetlerine özel alanlar ve müşterilerin daha keyifli vakit geçirebilmeleri için özel bir kafeterya olacak.

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