MediaMarkt, elektronik aksesuarlarda kampanya başlattı

Teknolojiseverlere geniş ürün yelpazesi sunan MediaMarkt, farklı kategori ve fiyatlardan sunduğu binlerce teknolojik ürüne ek olarak bu ürünlerin aksesuarlarında da önemli kampanyalar düzenliyor. Markanın 19 Eylül tarihine kadar sürdüreceği kampanya kapsamında aksesuar kategorisinde bulunan taşınabilir şarj cihazlarından taşınabilir hoparlörlere, bluetooth kulaklıklardan oyuncu aksesuarlarına ve daha birçok kategoride çeşitli fırsatlar yer alacak.

Kampanya hakkında şu bilgiler verildi:

Müzikseverler için ürünler

Kampanyalı ürünler arasında MediaMarkt'ın müzikseverler için hayata geçirdiği indirimler dikkat çekiyor. Buna göre hem iç hem de dış mekanlarda kaliteli bir müzik dinleme imkanı veren ve aynı zamanda kolayca taşınabilen bluetooth hoparlör, wireless kulak içi bluetooth kulaklık uygun fiyatla satılacak.

Yaşamı iyileştiren ürünler

Birçok insanın yaşamını kolaylaştıran ürünler arasında yer alan taşınabilir şarj cihazları ve ayrıca SSD'ler de kampanyada bulunuyor. Mağazalarında, mediamarkt.com.tr'de ve mobil uygulamasında “İhtiyaçların için kaçırılmayacak fırsatlar” diyen markanın kampanyası 19 Eylül tarihine kadar devam edecek.