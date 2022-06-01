MediaMarkt, yurtiçindeki mağaza sayısını arttırdı

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye'deki mağaza yatırımlarına devam ediyor. Bugün 230 binden fazla mağaza alanına sahip olan marka, ülkedeki büyüme hedefleri doğrultusunda bir yandan mevcut mağazalarını yenilerken bir yandan da yeni mağaza açılışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda şirket, Türkiye'deki 89'uncu mağazasını Diyarbakır'da açtı. Forum AVM'de açılan mağaza ile Diyarbakır'daki MediaMarkt mağaza sayısı ise 2'ye yükseldi. Şirket, Diyarbakır'da açtığı bin 800 metrekarelik mağazasında 30'a yakın kişi istihdam edecek. On binlerce ürünün yer aldığı Diyarbakır mağazasında, açılışa özel kampanya da gerçekleştirildi. Diyarbakırlılar, açılışa yoğun ilgi gösterdi.

Açılış ile ilgili değerlendirmede bulunan MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar, “Artık hayatın normale dönmesiyle tüketicilerimizle mağazalarımızda kesintisiz olarak buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Aynı şekilde tüketicilerin de mağazalarımıza duydukları ilgiden dolayı çok mutluyuz. Tüketicilere en iyi deneyimi sunmayı amaçladığımız geniş mağazalarımızda tüketicilerimiz diledikleri ürünleri yakından incelemekle kalmıyor, aynı zamanda mediamarkt.com.tr'den aldıkları ürünleri mağazalarımızdan teslim alabiliyor, ürünle ilgili bir uzmanla konuşabiliyor veya tamirden ürün aksesuar montajlarına kadar satış sonrası tüm hizmetlerimizden faydalanabiliyorlar.

Bütünleşik kanal stratejimize borçlu olduğumuz bu yapımız sayesinde tüketicilerimizin tüm elektronik ihtiyaçları için en hızlı, en kolay ve en keyifli hizmeti verebiliyoruz. Bu nedenle yeni şehirlere girmeye devam edecek, Diyarbakır'da olduğu gibi mevcut mağazalarımızın olduğu illerde de yeni mağaza açılışlarımızı sürdüreceğiz. Bugün açılışımıza katılarak bizlere moral veren tüm Diyarbakırlılara teşekkür ederim” dedi.