Medicana International Ankara Hastanesi 10 yılda 1500 kemik iliği nakli gerçekleştirdi

10'uncu yılında 1500 kemik iliği nakli gerçekleştiren Medicana International Ankara Hastanesi, yaptığı etkinlikle transplantasyon ünitesinde çalışan doktor ve hemşirelere plaket takdim edildi. 10 yılda 1500 hastanın adeta, ikinci hayatına “merhaba” demesine vesile olan Medicana International Ankara Hastanesi çalışanları, yapılan kutlamada 1500'üncü nakil dolayısıyla hazırlanan pastayı da kesti.

"Şu an da ülkemizde önde gelen ve seçkin merkezlerden biriyiz"

Kutlamada konuşan Mediana International Ankara Hastanesi'nden Hematoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Şahin ülkeye hizmet ettiklerini belirterek, “Öncelikle bizi burada ağırladığınız için teşekkür ederiz. 24 Şubat 2012'de ilk naklimizi yaptık. Şu anda 1500 naklin üstüne bile çıktık. Ciddi bir hizmet verdik, ülkeye bir hizmet verdik. Bu süreçte ciddi bir kurumsal tecrübe ve birikim elde ettik. Şu an da ülkemizde önde gelen ve seçkin merkezlerden biriyiz. Bunun arkasında da ciddi bir ekip çalışması olduğunu biliyoruz. Hastane yönetimimiz başından beri bir irade ve destek verdiği için biz buradayız. Bu konuda da itici ve destekleyici bir güç olmaya devam ediyor. Kemik iliği nakli süreci çok özel bir süreç ve çok disiplinli bir anlayış gerektiriyor” diye konuştu.

Doğukan Gürel - İbrahim Çakmak