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Medipol Başakşehir 3. kez Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Medipol Başakşehir 3. kez Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde
Medipol Başakşehir 3. kez Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray’ı eleyen Medipol Başakşehir, 3. kez yarı finale yükseldi. Turuncu-lacivertliler yarı finalde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılıları 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdı. Başakşehir yarı finalde Trabzonspor'u eleyen MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Yarı final ilk maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak, rövanş tarihinin ise daha sonra ilan edileceği bildirildi. Başakşehir-Ankaragücü arasındaki yarı final ilk maçı İstanbul'da oynanacak. Eşleşmenin rövanşı Ankara'da yapılacak.
Başakşehir ayrıca 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarından sonra 3. kez kupada yarı finale yükseldi.

Oğuzhan Ort
 

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