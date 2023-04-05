Medipol Başakşehir 3. kez Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılıları 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdı. Başakşehir yarı finalde Trabzonspor'u eleyen MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Yarı final ilk maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak, rövanş tarihinin ise daha sonra ilan edileceği bildirildi. Başakşehir-Ankaragücü arasındaki yarı final ilk maçı İstanbul'da oynanacak. Eşleşmenin rövanşı Ankara'da yapılacak.

Başakşehir ayrıca 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarından sonra 3. kez kupada yarı finale yükseldi.

Oğuzhan Ort



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