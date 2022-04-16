Medipol Başakşehir 89'da yıkıldı!

Maçtan Dakikalar
10. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında, Rodriguez'in kale önüne çevirdiği topa Poko'nun volesinde meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.
17. dakikada sol taraftan köşe atışı kullanan Altay'da, Eric'in kale önünde yaptığı kafa vuruşuna son anda uzanan kaleci Volkan, topu kornere çeldi.
28. dakikada orta alandan yüklenen Altay'da, ceza sahasına topla birlikte giren Rodriguez, savunma arasında attığı pasla Thiam'ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Thiam'ın şutunda açıyı kapatan kaleci Volkan, golü önledi.
29. dakikada orta alandan yüklenen Başakşehir'de, sol çaprazdan ceza sahasına giren Trezeguet, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fakat kaleci Lis, Trezeguet'in açısını kapatarak topu çıkardı.
33. dakikada sol kanattan atak yapan Başakşehir'de, Lima'nın ortasına alt pas üzerinde kafa vuruşu yapan Aleksic'in pozisyonunda kaleci Lis, doksana giden topu uzanarak parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.
38. dakikada sol taraftan Salih'le köşe vuruşu kullanan Başakşehir'de, yay önünde topa gelişine vuran Tolga'nın şutunda meşin yuvarlak sol direk dibinden az farkla auta çıktı.
41. dakikada orta alandan gelişen Başakşehir atağında, Aleksic'in ceza sahası dışından şutunu kaleci Lis çeldi. Daha sonra seken topla sol çaprazda buluşan Trezeguet, sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 0-1
67. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında, Trezeguet'in ceza sahası dışı sağ çaprazından attığı şut kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
72. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic, yerden sektirerek şutunu attı. Kaleci Lis'i yanıltan top ağlarla buluştu. Ancak Okaka'nın ofsaytta bulunması sebebiyle pozisyon gol değeri kazanmadı.
84. dakikada sağ kanattan yüklenen Başakşehir'de Serdar'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pizzi, kaleye şutunu gönderdi ancak meşin yuvarlak sağ direğin yanından az farkla auta çıktı.
89. dakikada orta alandan yüklenen Altay'da, Thaciano'nun pasında ceza sahası yayında topla buluşan Ceyhun, gelişine yerden attığı şutta meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 1-1
90+3. dakikada Altay ceza sahasında yaşanan pozisyonda sağ çaprazda Emre Çolak'ın şutunda kaleci Lis topu uzanarak kornere çeldi.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Sarper Barış Saka, Ceyhun Sesigüzel, Bahtiyar Birinci
Altay: Lis, Tolga, Thiam, İbrahim (Eren dk. 86 ?), Eric, Naderi (Kazımcan dk. 46), Ceyhun, Zeki (Kappel dk. 46), Poko, Rodriguez (Thaciano dk. 66), Bamba (Rayan dk. 63)
Yedekler: Cihan, Ozan, Pinares, Tugay, Cebrail
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Başakşehir: Volkan, Çaiçara (Ömer Ali dk. 87 ?), Duartre, Epureanu, Lima, Tolga, Salih (Emre Çolak dk. 83 ?), Aleksic (Serdar dk. 78), Deniz, Trezeguet (Pizzi dk. 83 ?), Okaka
Yedekler: Muhammed, Hasan Ali, Ravil, Şener, Emre, Karaal, Atabey
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Trezeguet (dk. 41) (Başakşehir), Ceyhun (dk. 89) (Altay)
Sarı Kartlar: Zeki, Kazımcan (Altay), Deniz (Başkaşehir)
Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten