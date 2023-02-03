Medipol Başakşehir, Adnan Januzaj'ı kadrosuna kattı

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kulübümüz, son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla Kulübü'nde forma giyen Adnan Januzaj ile 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağlanmıştır. Adnan Januzaj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi. Daha önce Manchester United ve Borussia Dortmund gibi takımlarda da forma giymiş olan Adnan Januzaj, son olarak görev yaptığı Sevilla'da 6 müsabakada süre aldı.

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