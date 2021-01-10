Medipol Başakşehir Ankara deplasmanından 3 puanla döndü

Maçtan Dakikalar
7. dakikada ceza sahasında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sert şutunda Friedrich sağ köşeye uzanarak gole izin vermedi.
18. dakikada kazanılan köşe vuruşu sonrasında Ankaragücü savunması topu uzaklaştıramadı. Bu karambolde topu önünde bulan Visca şık bir şutla takımını öne geçirdi. 0-1
19. dakikada Borven'in kaleye doğru yaptığı vuruşu Başakşehir defansı Ponck çizgiden çıkararak topu uzaklaştırdı.
20. dakikada ceza sahası dışında kaleyi dar bir açıyla gören alanda kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına Endri Çekici geçti. Bu oyuncu şutunu direkt kaleye göndererek skora denge getiren golü kaydetti. 1-1
37. dakikada ceza sahası içinde Visca'nın kale önüne gönderdiği topa Guldbrandsen'den önce Erdi Dikmen araya girerek topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
39. dakikada sol taraftan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Atila Turan direkt kaleye gönderdiği şutu kaleci Volkan Babacan güçlükle kornere çeldi.
56. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrasında Deniz Türüç'ün ceza sahasına gönderdiği topta Ankaragücü defansı topu tehlikeli bölgeden uzaklaştıramadı. Bu pozisyonda topu önünde bulan Demba Ba takımını öne geçirdi. 1-2
84. dakikada Okan Çınar'ın altı pasa gönderdiği tehlikeli ara pasında topla buluşan Paintsil kaleci Volkan Babacan'ı geçemedi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş, Abdullah Buğra Taşkınsoy
MKE Ankaragücü: Friedrich, Sarjlia (Cebrail Karayel dk. 77), Atakan Rıdvan Çankaya, Erdi Dikmen, Atila Turan, Lobjanidze, Diousse (Voca dk. 56), Lukasik (Orkan Çınar dk. 80 ?), Endri Çekici (Şahverdi Çetin dk. 56), Borven (Paintsil dk. 56), Merikani
Yedekler: Korcan Çelikay, Berke Gürbüz, Murat Sipahioğlu, Yusuf Eren Göktaş, Anıl Dikmen
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Visca(Mehmet Topal dk. 86 ?), İrfan Can Kahveci (Crivelli dk. 76), Chadli ? (Aleksic dk. 34), Deniz Türüç (Crivelli dk. 76), Guldbrandsen (Demba Ba dk. 46)
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Azubuike, Giuliano, Uğur Uçar, Cemali Sertel
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Visca (dk. 18), Demba Ba (dk. 56) (Medipol Başakşehir), Endri Çekici (dk. 20) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: İrfan Can Kahveci, Rafael, Aleksic (Medipol Başakşehir), Atakan Çankaya, Atila Turan (MKE Ankaragücü
Mustafa Cenik - Cem Geçim