Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı kaç kaç? | Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı anlatım

BAŞAKŞEHİR 1-0 FENERBHAÇE

Canlı Anlatım

44' Emre'nin pasında savunma arkasına sarkan Deniz karşı karşıya pozisyonda sağına bıraktı, Vedat boş kaleye yolladı topu. Ama gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

38' Kruse sağdan köşe vuruşunu kullandı. Arda ön direkte topu karşıladı.

37' Emre Belözoğlu serbest vuruşta topu ceza alanına gönderdi, arka direğe inen topu Vieira kornere yolladı.

33' Mert Günok'un çabuk başlattığı oyunda sağ kanatta topu alan Crivelli hızlı bir şekilde ceza alanı sağına indi ve Jailson'u geçti. Dar açıdayken ve Altay da kalesinden çıkmışken sağ ayağının dışıyla çok iyi dokundu ve Altay'ın üzerinden topu ağlara gönderdi

32' GOL! Crivelli attı! Başakşehir öne geçiyor... Mert Günok'un çabuk başlattığı oyunda sağ kanatta topu alan Crivelli hızlı bir şekilde ceza alanı sağına indi ve Jailson'u geçti. Dar açıdayken ve Altay da kalesinden çıkmışken sağ ayağının dışıyla çok iyi dokundu ve Altay'ın üzerinden topu ağlara gönderdi

31' DİREK! Kruse'nin ceza alanı sol köşesinde yerden pasında yay üzerinde bulunan Deniz'in şutunda top direğin dışına vurup auta gitti.

29' Rodrigues soldan çalımlarla ceza alanında sıfıra indi, ortasında kale sahasında kimse yok.

27' Başakşehir'de Crivelli topu ağlara gönderdi ancak önceki pozisyonda Visca için ofsayt bayrağı kalktı.

24' Başakşehir'de Elia'nın yerine Kerim Frei oyuna dahil oldu Eljero Elia - Kerim Frei

22' Başakşehir'de Elia sakatlandı. Değişiklik işareti yapıldı kenara

16' DİREK! Deniz Türüç'ün soldan kaleye falsolu ortasında Vedat kale sahasında dokundu, top üst direkten döndü.

15' Emre Belözoğlu'nun kullandığı frikikte top barajdan döndü.

14' Ceza alanı önünde rakiplerinden sıyrılan Ozan yerde kaldı. Fenerbahçe kritik bir noktadan frikik kullanacak. Arda faulü yapan isim

10' Visca'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta Crivelli topa hamle yaptı, yerde seken topu Altay kontrol etti.

9' Aziz Behich'in pasında ceza alanı solunda hareketlenen Elia'nın yerden ortasını Zanka kesti

5' Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanına inen topa kimse vuramadı.

4' Visca'nın soldan kullandığı serbest vuruşta Altay son anda golü önledi. Korner

1'Maç başladı

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Miguel Vieira, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Visca, Elia, Arda Turan, Mossoro, Crivelli

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriç