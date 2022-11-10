Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın, 12 Kasım Cumartesi ve 13 Kasım Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Buna göre 12 Kasım Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak ise Ali Şansalan görev alacak.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şu şekilde:
Yarın
- 20.00 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor: Çağdaş Altay
- 20.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mete Kalkavan
12 Kasım Cumartesi
- 14.30 Sivasspor - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
- 17.00 Fenerbahçe - Giresunspor: Arda Kardeşler
- 20.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
13 Kasım Pazar
- 14.30 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü: Mustafa Kürşad Filiz
- 17.00 İstanbulspor - Hatayspor: Mert Güzenge
- 17.00 Kayserispor - Konyaspor: Kadir Sağlam
- 20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Bahattin Şimşek
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