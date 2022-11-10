Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın, 12 Kasım Cumartesi ve 13 Kasım Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Buna göre 12 Kasım Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak ise Ali Şansalan görev alacak.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor: Çağdaş Altay

20.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mete Kalkavan

12 Kasım Cumartesi

14.30 Sivasspor - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Fenerbahçe - Giresunspor: Arda Kardeşler

20.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

13 Kasım Pazar

14.30 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 İstanbulspor - Hatayspor: Mert Güzenge

17.00 Kayserispor - Konyaspor: Kadir Sağlam

20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Bahattin Şimşek

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