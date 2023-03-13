Medipol Başakşehir-Gent maçına Fransız hakem

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Başakşehir, 15 Mart çarşamba günü Fatih Terim Stadyumu'nda TSİ 20.00'de Belçika ekibi Gent ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Willy Delajod, AVAR'da da Stephanie Frappart oturacak.

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