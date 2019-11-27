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Medipol Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarını tamamladı
Medipol Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında karşı karşıya geleceği Roma maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Medipol Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarını tamamladı - Tıkla İzle

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J grubu 5. maçında yarın sahasında oynayacağı Roma müsabakası hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman ısınma ile başladı. 5'e 2 top kapma yapan turuncu-lacivertli futbolcular, pas çalışması gerçekleştirdi.
Başakşehirli futbolcular, antrenmanın basına kapalı kısmında ise Roma maçının taktik hazırlığını yaptı.

Sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir ve Uğur Uçar antrenmana katılmadı.

Bora Akyol - Oğuzhan Ort

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