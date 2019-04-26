Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe'ye yenildi! Medipol Başakşehir: 0 - Göztepe: 2

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe ile karşılaştı. Mücadele İzmir ekibinin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sol taraftan Serdar'ın pasında Titi topukla kale önüne çevirdi. Kale önünde Jerome'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

13. dakikada sağ taraftan Visca'nın pasında topla buluşan Robinho'nun ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45. dakikada Caiçara'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında Visca topla buluştu. Visca'nın sağ taraftan içeriye girip, açısını daraltarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

45+1. dakikada hakem Suat Arslanboğa, VAR'ın uyarısıyla atılan golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada sağ taraftan Halil'in ceza sahası içerisine girerek yaptığı vuruşta top savunmadan sekerek yükseklik kazandı. Kale önünde havalanan topa Jerome'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.

61. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan İrfan Can'ın içeri çevirdiği topa Robinho'nun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Beto kornere çeldi.

74. dakikada Emre'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Visca'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.

78. dakikada ceza yayı önünde Mahmut'un yaptığı ortada kale önünde Robinho'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Beto çizgiden çıkardı.

85. dakikada Deniz Kadah'ın orta sahada topu kaptı. Kadah'ın yarı saha sürerek girdiği ceza sahası içerisinde kaleci Mert ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

90+1. dakikada Tayfur'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Deniz'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+3. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşarak, kaleciyle karşı karşıya kalan Castro'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'ten oyun alanına döndü.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Serdar, Mahmut, Clichy, İrfan Can (Bajic dk. 71), Emre, Visca, Elia (Adebayor dk. 46), Mossoro (Napoleoni dk. 57), Robinho

Yedekler: Volkan, Attamah, Kudriashov, Jojic, Soner, Uğur, Gökhan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Göztepe: Beto, Tayfur, Wallace Reis, Titi, Berkan, Serdar Gürler (Alpaslan dk. 90+2 ?), Halil Akbunar (Gouffran dk. 70), Castro, Poko, Deniz Kadah, Jerome (Borges dk. 80 ?)

Yedekler: Göktuğ, Eren, Ngando, Yalçın, Erol

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Jerome (dk. 7), Deniz Kadah (dk. 85) (Göztepe)

Sarı kartlar: Caiçara, Robinho (Medipol Başakşehir), Wallace Reis (Göztepe)

Süper Lig'de üst ve alt sıralar karıştı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'in Göztepe'ye mağlup olmasıyla ligde bu hafta üst ve alt sıralarda değişiklikler yaşanabilir. İkinci sırada bulunan Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u yenerse averajla liderlik koltuğuna oturacak.

Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken, şampiyonluk yarışı ile kümede kalma mücadelesinde işler karıştı. Ligde zirvede yer alan Başakşehir, sahasında Göztepe'ye mağlup olmasıyla bu hafta liderliği kaptırabilir. İkinci sırada bulunan Galatasaray, deplasmanda karşılaşacağı Atiker Konyaspor'u mağlup etmesi durumunda puanını 62 yapacak ve Başakşehir'den liderliği averajla alacak.

Ligde kalma mücadelesi veren Göztepe ise, Başakşehir galibiyetiyle puanını 30'a çıkardı. İstanbul deplasmanından 3 puanla dönenen İzmir ekibi böylece maç fazlasıyla 15. sıraya yükseldi.

Başakşehir 5 hafta 10 puan kaybetti

Süper Lig'de evinde Göztepe'ye yenilen Medipol Başakşehir, ligde son 5 haftada 10 puan kaybetti ve şampiyonluk yarışında yara aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-0 yenilen Medipol Başehir, son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Ligde 25. hafta sonunda takipçisi Galatasaray ile arasında 8 puan fark olan Başakşehir, sonrasında oynadığı 5 karşılaşmada 2 beraberlik, 2 yenilgi ve 1 galibiyet aldı. Bu süreçte Beşiktaş ve Göztepe'ye yenilen, Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile de beraber kalan Başakşehir sadece Konyaspor'u mağlup edebildi. Turuncu-lacivertliler, son 5 haftada ise 10 puan kaybı yaşadı.

Ligde ikinci sırada bulunana Galatasaray, Konyaspor deplasmanından galip ayrılması durumunda puanını 62'ye yükseltecek ve Başakşehir ile puanı aynı yapacak. Sarı-kırmızılılar averajla da liderlik koltuğuna oturacak.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

