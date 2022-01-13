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Medipol Başakşehir, Serdar Gürler'i kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Serdar Gürler'i kadrosuna kattı
Medipol Başakşehir, Serdar Gürler'i kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, son olarak Konyaspor’da forma giyen Serdar Gürler ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir, devre arası transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirdi. Turuncu-lacivertliler, son olarak Konyaspor'da forma giyen kanat oyuncusu Serdar Gürler'i 3.5 yıllığına renklerine bağladı.

Başakşehir Kulübü, 'Hoş Geldin Serdar Gürler' başlığıyla yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Serdar Gürler'in transferi için kulübü Konyaspor ile anlaşmış olup başarılı futbolcuyu 3.5 yıllığına kadrosuna kattı. Takımımızda 14 numaralı formayı giyecek olan kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı. Serdar Gürler'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Konyaspor formasıyla 20 resmi müsabakada görev alan 30 yaşındaki futbolcu, 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

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