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Medipol Başakşehir tur peşinde...

Medipol Başakşehir tur peşinde...
Medipol Başakşehir tur peşinde...

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos’a konuk oluyor.

Olympiakos 0-0 Başakşehir

Canlı Anlatım

1'Maç başladı

4' Başakşehir için şans anı! Guilherme'nin ceza alanı dışından şutunda top üst direkten döndü.

7' Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda kimsenin vuramadığı top ceza alanı sol çaprazındaki Robinho'da kaldı. Brezilyalı'nın vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

10' Başakşehir gole yaklaştı! Elia'nın pasında savunma arkasına sarkan Visca'nın vuruşunda kaleciden dönen topu Crivelli kafayla tamamladı ancak top kaleyi bulmadı.

15' Yine gole yaklaşıyoruz! Caiçara'nın sağdan ortasında Crivelli'nin ön direkte topukla vuruşunda kaleci Jose Sa golü önledi!

21' Elabdelaoui'nin pasında Velbuena ceza alanı içinde sağ çaprazdan vurdu, top auta gitti.

23' Clichy'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda top ters kanattan dışarı gitti.

25' Visca'nın ceza alanına gönderdiği serbest vuruşta kafayı Semedo vurdu. Korner

26' Clichy soldan köşe vuruşu kullandı. Ön direkte Elabdelaoui topu karşıladı.
 

İşte ilk 11'ler

Başakşehir: Mert, Caiçara, Vieira, Ponck, Clichy, Visca, Attamah, Azubuike, Elia, Crivelli, Robinho

Olympiakos: Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Masouras, Valbuena, Podence, Guerrero

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