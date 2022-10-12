Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde RFS'yi ağırlayacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. haftasında Medipol Başakşehir, saat 19.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Letonya temsilcisi RFS ile karşı karşıya gelecek. Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti. RFS ile Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle biterken, turuncu-lacivertliler aldıkları 7 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Oynadığı üç maçta 2 puan toplayan RFS ise grupta son sırada yer alıyor.

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