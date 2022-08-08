Medipol Başakşehir'den rahat galibiyet

Maçtan Dakikalar

10. dakikada Ben Ouannes'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Eyyseric, rakibinden sıyrılıp çaprazdan çok sert vurdu, savunmaya çarpan top az farkla üstten kornere gitti.

22. dakikada Volkan Babacan'ın uzun pasında ceza sahasına giren ve sağdan son çizgiye inen Patryk Szysz, kale sahası önüne hareketlenen Aleksic'e bıraktı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0

31. dakikada Mounir'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mahmut, müsait pozisyondaki Szysz'e çıkardı. Bu futbolcunun yerden gelişine şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

38. dakikada sol kanatta topla buluşan Mounir, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve çaprazdan çok sert vurdu. Yan direkten dönen top ardından savunmaya çarpıp hız kaybetti ve Patryk Szysz boşta kalan meşin yuvarlağı sağ çaprazdan filelere gönderdi. 2-0

45+2. dakikada sol kanatta topla buluşa Ben Ouannes, sağdan bindiren Hajradinovic'e ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.55. dakikada Serdar'ın sağ kanattan gönderdiği ortada arka direkte topla buluşan Mounir kafayı vurdu ancak savunma son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

57. dakikada Kasımpaşa savunmasında Yasin'in hatası sonrasında topu kapan Serdar çaprazdan bekletmeden şutunu çıkardı ancak kaleci Ertuğrul topu kornere yolladı.

72. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj kale sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Erdem'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

74. dakikada taç atışında Mahmut'la paslaşan Caiçara bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Bu noktada yükselen Mounir'in kafa vuruşunda fark 3'e çıktı. 3-0

77. dakikada Petretta'nın Deniz Türüç'ü düşürmesi sonrasında kazanılan penaltı atışında topun başına Deniz Türüç geldi. Bu futbolcu sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-0

82. dakikada Celina'nın soldan ceza sahasına gönderdiği yerden ortada Yunus Mallı meşin yuvarlakla buluştu. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta Volkan Babacan iyi yer tutarak gole izin vermedi.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

Başakşehir: Volkan Babacan, Junior Caiçara, Duarte, Epureanu (Touba dk. 80 ?), Lucas Lima, Youssouf Ndayishimiye (Bigila dk. 59), Serdar Gürler (Deniz Türüç dk. 69), Danijel Aleksic (Berkay Özcan dk. 68), Mahmut Tekdemir (Ömer Ali dk. 81 ?), Mounir Chouiar, Patryk Szysz

Yedekler: Muhammet Şengezer, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Muhammet Arslantaş, Stefano Okaka

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Jeffrey Bruma, Recep Yemişçi (Yasin Özcan dk. 46), Raoul Petretta, Aytaç Kara (Turgay Gemicibaşı dk. 46), Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Valentin Eysseric (Yunus Mallı dk. 63), Ben Ouanes (Celina dk. 52) , Stephane Bahoken (Erdem Çetinkaya dk. 63)

Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Ahmet Engin, Feyzi Yıldırım, Ali Demirel

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Aleksic (dk. 22), Szysz (dk. 38), Mounir (dk. 74), Deniz Türüç (dk. 77 pen.) (M.Başakşehir)

Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye (M.Başakşehir), Hajradinovic, Yasin Özcan, Petretta (Kasımpaşa)

Bozhan Memiş - Yunus Kılıç - Samet Yalçın