Medipol Başakşehir'e Sivasspor'dan darbe

19. dakikada Crivelli'nin pasında ceza sahası içi kale önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'dan oyun alanına geri döndü.
26. dakikada Caiçara'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
27. dakikada Mahmut'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'dan döndü.
39. dakikada ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Hakan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında Yatabare'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
55. dakikada sağ taraftan Caiçara'nın sol tarafa yerden çıkardığı pasta Visca ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Visca'nın yerden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
60. dakikada sol taraftan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
74. dakikada Aleksic'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Visca'nın sert şutunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
77. dakikada Visca'nın ara pasında Clichy, ceza sahası içi sağ tarafında topla buluştu. Clichy'nin içeri çevirdiği topa Aleksic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
83. dakikada Hakan Arslan'ın ara pasında ceza sahası önünde topla buluşan Yatabare, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlağı auta gönderdi.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Arda Kardeşler,Erdinç Sezertam, İbrahim Bozbey
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel (Azubuike dk. 69), Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Gökhan İnler dk. 46), Mahmut, Visca, Robinho (Ba dk. 46), Aleksic, Crivelli
Yedekler: Volkan Babacan, Guldbrandsen, Arda, Aziz Eraltay, Ponck, Kerim, Uğur
Teknik Direktör: Okan Buruk
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Erdoğan (Andrade dk. 60), Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş (Traore dk. 73), Yatabare (Kone dk. 84 ?)
Yedekler: Muammer, Ali Şaşal Vural, Papp, Vieira, Fatih Aksoy, Furkan Sağman, Volkan Eğri
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Yatabare (dk. 39) (Demir Grup Sivasspor), Visca (dk. 54) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Mahmut, Ba (Medipol Başakşehir) Emre Kılınç, Uğur Çiftçi (Sivasspor)