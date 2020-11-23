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Medipol Üniversitesi'nden PCR testi ücretine ilişkin açıklama

Medipol Üniversitesi'nden PCR testi ücretine ilişkin açıklama
Medipol Üniversitesi'nden PCR testi ücretine ilişkin açıklama

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Naci Karacaoğlan, ‘PCR Testleri Ücretleri Hakkındaki İddialara’ ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Naci Karacaoğlan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: ‘'Üniversitemiz Sağlık Uygulama Merkezine bağlı sağlık kuruluşlarımızda verilen hizmetin tamamı için kesilen fişlerin hatalı yorumlamalara yol açtığı anlaşılmaktadır. Hastanelerimizde COVID-19 tanısı amacıyla istek üzerine yapılan PCR testleri için basında yer alan bazı iddiaların aksine Sağlık Bakanlığının belirlediği fiyatın üzerinde bir bedel alınmamaktadır''.

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