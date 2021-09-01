Medipol, YKS'de dereceye girip kendisini seçen öğrencileri açıkladı

2021 YKS'de sözel puan türünde Türkiye 1'inci olan Hasan Mert ile Sayısal 2'ncisi Hatice Nur Gürbüz ve Türkiye 4'üncü Mustafa Bora Köseoğlu'nun İstanbul Medipol Üniversitesini tercih ettiği açıklandı. Verilen bilgiye göre, Uluslararası Tıp Fakültesi 10 kişilik kontenjanının tamamını 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'de olduğu gibi sınav maratonunu en başarılı şekilde tamamlayan öğrenciler arasından kabul etti. Sözel 1'incisi Hasan Mert, Sağlık Yöneticiliği Bölümünü tercih etti. Sayısal Türkiye 2'ncisi Hatice Nur Gürbüz ile Türkiye 4'üncüsü Mustafa Bora Köseoğlu ise Uluslararası Tıp Fakültesine yerleşti. Gürbüz ve Köseoğlu'nun yanı sıra Türkiye 11'incisi Muhammet Eren Bayar, 25'incisi Hasan Mollaoğlu, 41'incisi Beyza Çakıl, 42'ncisi Mehmet Emre Tekinşen, 43'üncüsü Seyhan Çakmak, 45'incisi Sevde Kaya, 48'incisi Berke Deliveli ve 51'incisi Ahmet Berat Gültekin Medipol UTF'yi kazandı. İngilizce eğitim veren Uluslararası Tıp Fakültemiz 536,197 puanla Türkiye'de en yüksek taban puanıyla öğrenci kabul eden fakülte oldu.Türkiye59'uncusu Hasan Kocabey,61'incisi Caner Kırçiçek, 65'incisi Osman Alışkan ve 87'incisi Zeynep Coşkun ise Türkçe eğitim veren Tıp Fakültemizi kazandı. Öğrenciler tıp eğitimlerini; güçlü akademik kadronun nezaretinde üniversite hastanelerinin yanı sıra en ileri düzey laboratuvarlara sahip araştırma merkezlerinde tamamlayacak.

“İftihar edilecek bilim insanları yetiştirmek istiyoruz”

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Ömer Ceran, son 5 yılda Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinin kendi üniversitelerini tercih ettiğini kaydetti. Dereceye giren öğrencilerin kendi üniversitelerini tercih etmesinin kendileri için övünç kaynağı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ceran şöyle konuştu: “Seçkin öğrencilerin Medipol'ü tercih etmesi, sorumluluğumuzu artırıyor. Bu gençleri sadece Türkiye'nin değil, dünyanın iftihar edeceği bilim insanları haline getirmek amacımız haline geldi. Bir üniversitenin en önemli görevi, sadece var olan bilgiyi aktarması ya da kaliteli öğrenciler yetiştirmesi değil, o bilgiyi bizzat üretmesidir. Geçtiğimiz sene birçok fakülte ve bölümümüz kalite akreditasyon çalışmalarını tamamladı. Sadece eğitime değil, araştırmaya ve araştırmaların ürüne dönüşmesine önem veren bir üniversite olma yolunda ilerliyoruz.”

“Sağlık bakanı olmak istiyorum”

2021 YKS'de sözel puan türünde Türkiye 1'incisi olan Hasan Mert, gelecekte sağlık alanında yönetici olmak istediğini söyledi. Söz konusu üniversitenin gelecek hedeflerine ulaşmak için doğru bir adres olduğunu kaydeden Mert, “Geçen yılki üniversite sınavında sayısal puan türünde Türkiye 92'ncisi olarak Tıp Fakültesine yerleştim. Derece yapmak amacıyla 2021 YKS sınavına da girdim ve sayısal başarım dışında sözel puan türünde Türkiye birinciliği elde ettim. Tıp eğitimimi bütünleyecek şekilde Sağlık Yöneticiliği Bölümünü tercih ettim. Gelecekte Sağlık Bakanı olmak istiyorum” dedi.

Sayısal 2'ncisi Hatice Nur Gürbüz ise akademik alanda hızlı bir şekilde yol alabilme imkânının, tercihlerinde belirleyici olduğunu söyledi. Gürbüz, araştırma merkezli bir üniversite olmasından ötürü söz konusu üniversiteyi tercih ettiğini kaydetti.

Türkiye 4'üncüsü Mustafa Bora Köseoğlu da tıbbın yanı sıra mühendisliğe de ilgi duyduğunu ifade etti. Köseoğlu, “Yurt dışında dil eğitimi almak, Harvard'da staj yapmak ve araştırmacı hekim olarak yetişmek için buradayım” dedi.

Dereceye giren öğrenciler MIT VE Harvard'da staj yapıyor

Dereceye giren öğrenciler İstanbul Medipol'deki eğitimleri öncesinde ABD'de dil eğitimi alıyor. Tıp öğrencileri önce Harvard ve MIT'de (Massachusetts Institute of Technology) gözlemci olma, sonraki yıllarda ise staj yapma imkânı elde ediyor. Tıp ve UTF öğrencileri, dev bir sağlık kompleksi olan Medipol Mega Üniversite Hastanesinde ise ilk yıllardan itibaren pratik eğitimlerini almaya başlıyor.