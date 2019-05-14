Medusahome Mobilyaları Tüm Dünyaya İhraç Ediliyor

Günümüzde girişimciliği ile örnek olan, kaliteli ve güvenilir hizmet sağlayan güçlü ulusal yatırımcı kimliğine uluslararası ticareti de ekleyen firma internet üzerinden yurtdışına mobilya ihracatına da başlamıştır. Dünya pazarında da kendine yer edinen, geniş bir kitleye ulaşan Medusahome, deneyimlerini bu alanda da başarılı bir şekilde paylaşmaktadır.

Medusahome faaliyet gösterdiği sektörler arasında yer alan mobilya sektöründe de uluslararası kalite standartlarına uygun ürünleri ile yurtiçi ve yurtdışı satışlarında müşteri odaklı hizmet vermektedir. Tercih edilen, güvenilir bir marka olmayı hedefleyerek Türkiye dışına ürünlerini taşımaktadır. Günümüzde internet üzerinden yapılan satışlar her sektörde önemlidir. Bu hem ülkemize döviz girişi sağlamakta hem de Türk malının kalitesini uluslararası alanda yaygınlaştırmaktadır.

Medusahome Mobilyada İhracatın Önde Gelen Firmaları Arasında

Mobilya sektöründe her geçen gün konumunu güçlendiren, istikrarlı bir büyüme sergileyen firmanın uluslararası platformda kaliteli ürünleri ile tanınması ve bilinirliğinin artmaya başlaması nedeniyle yeni hedefleri gündeme gelmiştir. İnternet üzerinden mobilya ihracatı alanında sektördeki firmalara önderlik yapmak, ürünlerin yurtdışında yaygınlaşmasını sağlamak Medusahome için ayrı bir öneme sahiptir.

Medusahome yurtiçi satışlarını internet üzerinden çevrimiçi mağazasından sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmektedir. Aynı koşullarda mobilya satışını dünya pazarlarına da yaygınlaştırmayı hedeflediğinden, son zamanlarda internet üzerinden mobilya ihracatına da önem vermeye başlamıştır.

Yurtdışındaki müşterilerin beğendikleri ürünleri kalite ve güvenlikten ödün vermeden internet üzerinden sipariş vermesine olanak sağlanmıştır. Firma tarafından ürünler aynı koşullarda, itinalı bir şekilde kendilerine gönderilmektedir.

Modern, avangarde, Chester, Country, Klasik, koltuk takımları, yatak odası takımları -https://www.medusahome.com.tr/yatak-odasi-takimlari, yemek odası takımları ve diğer ürünler internet sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz. Beğendiğiniz ürünleri en uygun fiyat ve ödeme koşulları ile sepete ekleyerek alabilirsiniz. Medusahome tarafından yurtiçindeki müşterilere sunulan bu avantajlar internet üzerinden yurtdışındaki müşterilere de sunulmaktadır. Medusahome önümüzdeki yıllarda internet üzerinden mobilya ihracatı hedeflerinin daha yüksek olduğunu da belirtmektedir.

Kaynak: https://www.medusahome.com.tr/