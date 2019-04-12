Medvedev ve Peskov'un yıllık maaşları Putin'den daha fazla

Rusya hükümeti üyelerinin 2018 yılına ait gelirleri belli oldu. Ülkenin tüm siyasilerinin yıllık gelirleri ve mal beyanlarının belirtildiği açıklamadaki detaylar dikkat çekti. Açıklanan bilgilere göre Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2018'deki geliri 8.65 milyon ruble olarak kaydedildi.

Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitry Medvedev'in gelirleri 2018'de 9,9 milyon rubleye ulaştı. Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov ise geçen yıl 12.795 milyon ruble gelir elde etti. Medvedev ve Peskov'un Devlet Başkanı Putin'den daha fazla kazanması ise dikkat çekti.

Şehriyar İmanbeyli

