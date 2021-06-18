Medya ve sosyal medyada en çok konuşulan diyetler

Medya Takip Merkezi MTM; yazın gelmesiyle birlikte hızla kilo vermek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu diyetlerin basın yansımalarını mercek altına aldı. Peki, medya ve sosyal medya en çok hangi diyet türlerini konuştu? İşte araştırmanın detayları

Yapılan son araştırmalar halkın büyük çoğunluğunun pandemi döneminde evde geçirilen sürenin artması nedeniyle kilo aldığını ortaya koyarken, medya ve sosyal medyada yayınlanan diyetler alınan kiloların verilmesi sürecinde en çok başvurulan yöntemler arasında yer alıyor.

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından 10 bini aşkın basın ve internet mecrasında yapılan taramalara göre; zararlı bileşiklerin vücuttan atılması için tasarlanan ve uzun süreli olmayan diyet programı Detoks, diyet haberlerinin artış gösterdiği 16 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında yazılı basın, TV ve internet mecralarının toplamında 1.810 haber ile en popüler diyet türü oldu.

Sağlıklı kilo verdirdiği iddiasıyla sıklıkla gündeme gelen Akdeniz Diyeti ise, 313 haber ile listenin 2. sırasında yer aldı. Son zamanlarda popülerliğini arttırmaya devam eden ve “Aralıklı Oruç” olarak da adlandırılan Intermittent Fasting ise 302 haber ile en çok konuşulan 3. diyet türü oldu.

Düşük oranda karbonhidrat ve yüksek oranda yağ içeren, bir tedavi yönetimi olarak da kullanılan ve bu nedenle doktor kontrolünde yapılması tavsiye edilen Ketojenik diyet ise 112 haber ile listede 4. sıraya yerleşti. Pandemi öncesinin en popüler diyetlerinden biri olan Karatay Diyeti toplam 9 haber ile 5. sırayı alırken, Dukan Diyeti de 5 haber ile 6. sırada kendisine yer buldu. Alkali, Atkins, Sirtuin diyetleri 3'er haber ile listeye 7. sıradan girerken, İsveç Diyeti ise sadece 1 haber ile listede 8. sıraya yerleşti.

Diyetlerin medya dağılımı nasıl oldu?

Medya Takip Merkezi'nin incelediği son bir aylık veri sonuçlarına bakıldığında belirtilen diyetlerin internette, 2 bin 33 habere konu olduğu görüldü. Yazılı basın mecrası ise internetten sonra 347 haber ile en çok haber yapan 2. geleneksel medya mecrası olurken, konuya dair 118 haber yapan televizyon kanallarının diyetlere çok fazla yer vermedikleri dikkatlerden kaçmadı.

Bir aylık süre zarfında konuyla ilgili 2 bin 840 haberin yer aldığı yerel yayınlar; aynı dönemde sadece 778 haber yapan ulusal yayınlara göre yüzde 265 daha fazla diyet haberine yer vermiş görünüyor.

Televizyon kanallarının genel diyet konulu diyet haberleri performansına bakıldığında ise araştırmaya dâhil edilen tüm kanaların konu ile ilgili haberlere 142 dakika ayıldığı ve ortaya çıkan rakamın da diğer yayınlara göre oldukça düşük olduğu görüldü. TV'ler oluşan bu rakamla yerel yayınlardan yüzde 1.102 televizyon dışındaki ulusal yayınlara göre ise yüzde 408 daha az haber yapmış görünüyor.

Sosyal medyada öne çıkan diyet türü hangisiydi?

Konuya dair, MTM'nin profesyonel sosyal medya takip servisi Digilup verilerine göre ise; sosyal medyada belirtilen diyetler ile ilgili 5 bini aşkın yorum yapıldı. Yapılan bu yorum ve paylaşım dağılımlarına bakıldığında ise; yazılı basın, internet ve TV mecralarında en çok konuşulan diyet türü olan Detoks'un, sosyal medyada da ilk sırada yer aldığı görülüyor. Araştırmaya konu olan zaman diliminde 4 bine yakın sosyal medya paylaşımına konu olan Detoks'u 500'ü aşkın paylaşım ile Intermittent Fasting takip etti.

Ketojenik Diyet 300'ü aşkın yorum ve paylaşıma konu olurken, bir dönem en popüler diyet türlerinden biri olan Dukan Diyeti ise 200'den fazla paylaşıma konu oldu. Gerek vermiş olduğu demeçler, gerekse hakkında çıkan haberler ile dönem dönem gündem oluşturan Canan Karatay'ın adını taşıyan Karatay Diyeti ise 180'e yakın sosyal medya paylaşımında yer kendisine yer buldu.

MTM araştırmasında yer alan yazılı basın, televizyon, internet ve sosyal medya diyet haber ve paylaşım sayılarına bakıldığında; sosyal medyanın diyet konusunda açık ara birinci olduğu görülüyor. Sosyal medya; bir aylık süre zarfından barındırdığı 5 bin 97 diyet paylaşımıyla; konuyu aynı sürede toplamda 2 bin 560 diyet haberinin yer aldığı yazılı basın, televizyon ve internet'ten yüzde 99 daha fazla işlemiş görünüyor.