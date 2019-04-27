İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Medyadan Ersun Yanal'a tepki

Medyadan Ersun Yanal'a tepki
Medyadan Ersun Yanal'a tepki

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında soru kabul etmeyeceğini açıklayınca basın toplantısında bulunan medya mensupları, toplantı salonunu terk etti.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından düzenlenen rutin maç sonu basın toplantısına gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın konuşmasından önce, kulübün medya sorumlusu Çağrı Çobanoğlu, Ersun Yanal'ın kısa bir değerlendirme yapacağını ve soru almayacağını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından basın mensupları, basın toplantı odasını terk etti. Bir anda toplantı salonu boşalırken, salonda yalnızca kameramanlar ve Ersun Yanal'ın açıklamalarını yazan basın mensupları, toplantı odasında kaldı.  

Bozhan Memiş - Uygar Aydın

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.