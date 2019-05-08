Medyanın önde gelenleri sektörün geleceğini konuştu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesince organize edilen “Zirve 4.0 Değişen Gazetecilik” zirvesi, sektörle akademik camiayı bir araya getirdi. GAÜ Millenium Senato Hall'de gerçekleştirilen zirvenin açılış konuşmasını GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar yaptı.

İki gün süren ve Oyuncu Umut Oğuz'un moderatörlüğünü yaptığı zirvede “Haberin Değeri ve Bilgiye Dayalı Haberciliğin Yaşatılması”, “Yurttaş Gazeteciliği”, “Sosyal Medya”, “Dijital Haber Platformları”, “Gazeteciliğin Gelişimi”, “Güvenilir Enformasyonun Peşinde Yalan Haberle Müdahale” ve “Medyada Kariyer” konuları ele alındı.

Zirve'nin açılış konuşmasını gerçekleştiren GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, "Kendi tarihimizden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Basın, milletin müşterek sesidir' özdeyişi berraklık oranının nasıl olması gerektiği konusundaki, tüm şüpheleri ortadan kaldıracak kadar güçlü ve ölümsüz bir sözdür. Bu gerçekliğin, günümüze de gerekli tüm ilhamı vereceği yönündeki inancımızı koruyoruz” dedi.

"Basın buluşması gerçekleştirdik”

Zirveyle birlikte bir basın buluşması ortamını hazırladıklarını kaydeden GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, şu ifadelerde bulundu:

"Ben kendimi bildim bileli basının dördüncü güç olduğuna inanıyorum. Basının şuan da milletin sesi olduğuna ve gelecekte de bunu koruyacağından hiç şüphem yok.”

Etkinliği organize eden GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Eraslan Yayınoğlu, "Bu zirvede değişen gazetecilik teması kapsamında; mesleğin, güvenilir enformasyon sorununu, haber servisi sunan teknoloji şirketlerine karşı gazeteleri güçlendirmeyi savunan görüşleri, içerik üretim dünyasının aktörlerini ve bu ortamda mesleğin nasıl sürdürülebileceğini ele alan konuları ele aldık. Zirvemiz gazetecilik mesleğini değiştirip onun geleceğini biçimlendiren; dijital teknoloji ve internetin getirdiği uygulamaların yanı sıra, 'Endüstri 4.0' temelli teknolojik gelişmelere de göz atmamızı sağladı” şeklinde konuştu.

"Gazetecilik mesleği bilgi ve akıl üzerine kurulmalı”

“Haberin Değeri ve Bilgiye Dayalı Haberciliğin Yaşatılması” hakkında konuşması gerçekleştiren gazeteci Metehan Demir, “Gazetecilik mesleği bilgi, akıl ve okuma üzerine kurulması gereken bir süreçtir. Günümüzde sosyal medyanın neden olduğu bilgi kirliliği sorunumuz var. Bu bilgi kirliliğinin neden olduğu tuzaklara düşmemek için çok okumalıyız” ifadelerini kullandı.

"Sosyal medya herkesin kendi gazetesidir”

Zirvede “Medyada Kariyer” hakkında açıklamalarda bulunan Posta Gazetesi Magazin Şefi Gazeteci Suna Akyıldız, "Her haberin mutlaka bir doğruluk payı vardır. Ancak bu kanıtlandıktan sonra haberin doğruluğu ortaya çıkıyor. 90'lı yılların magazinin de, sosyal medya bu kadar aktif değildi. Herkes istediği haberi rahatça yazabiliyordu fakat şimdi, sosyal medyada herkes o kadar aktif ki; haberini yaptığınız kişi çıkıp karşı gelebiliyor. Yani gelişen teknoloji sosyal medya bazında haberin ilerleyişine yön verebiliyor. Medya doğru kullanılmalı. Bu mecralardaysanız bu alanı doğru değerlendirmek gerekir. Çünkü sosyal medya herkesin kendi gazetesidir" dedi.

"Geçmişte 100 yılda olan bütün gelişim, günümüzde 1 yılda oluyor”

ICAT Medya Kurucusu Ömer Güran, "Teknoloji ve bilimin altın çağını yaşıyoruz. Geçmişte 100 yılda olan bütün gelişim, günümüzde artık sadece 1 yılda oluyor. Teknolojinin kendisini ve geçmişini anlamazsak geleceğini anlamamız zor olur. Kullandığımız sitelerin, teknolojik aletlerin hepsinin geçmişten günümüze nasıl bir gelişim yolu izlediğini bilmemiz gerekiyor. Medyanın dijitalleşmesi ile yaptığımız bütün işler internet yolu ile halledilmeye başlandı. Medyanın dijitalleşmesi ile beraber tüm teknolojiler mobil ile birleşti. Bilgisayarlar telefonun içine girdi, yapılan ödemelerin neredeyse tamamı cep telefonlarından internet bankacılığı aracılığıyla yapılmaya başlandı. Yazılı basın hayatına dönüşürek devam edecek. Yakın gelecekte hem baskı hem dijital tüketim paralel gidecek. İleriye dönük olarak ise baskı er ya da geç yok olacak. Bu süreci iyi yöneten ve dijitalleşmeyi ve dönüşümü başarıyla adapte eden yayım kuruluşları eskisinden daha da kuvvetli; yeni medya başlığı altında dijital gazeteciliğe devam edecek” şeklinde konuştu.

"Türkiye en çok sahte haberlerle karşı karşıya gelen ülkelerden biri”

Yalan haberler konusunda bir konuşma gerçekleştiren Teyit Org Dijital İçerik Stratejisti Şükrü Oktay Kılıç, "Gerçekle ve hakikat ile bağımızı kaybettiğimiz zaman, bu sefer dünya görüşümüze yakın olan değer yargılarımızı besleyen sahte haberlere karşı dirençsiz hale geliyoruz. Burada da yalan haberler ortaya çıkıyor. Gazetecilerin yaptıkları ise bu konuda haberlerin doğruluğunu teyit etmek için Fact-Checking işlemidir. Aslında bu sistem gazetecilerin haberlerin doğruluğuna yetişemediği zaman kullanılan aktif ve işlevsel bir sistemdir. Sahte haberler bilgi düzensizliğini oluşturmakla birlikte, toplumların karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biridir. Türkiye 36 ülke içerisinde en çok sahte haberlerle karşı karşıya gelen ülkeler arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

