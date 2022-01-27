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Megakent İstanbul'un kar çilesi bu görüntülerle hafızalara kazındı

Megakent İstanbul'un kar çilesi bu görüntülerle hafızalara kazındı
Megakent İstanbul'un kar çilesi bu görüntülerle hafızalara kazındı

İstanbul'da iki gün boyunca yoğun şekilde etkili olan kar yağışı, megakenti esir aldı. Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen önlemler yetersiz kalınca, sürücüler yollarda saatlerce mahsur kalarak perişan oldu. Megakent İstanbul’un kar çilesi, bu görüntülerle hafızalara kazındı.

Megakent İstanbul’un kar çilesi bu görüntülerle hafızalara kazındı - Tıkla İzle

İstanbul'da uzun yıllar ardından etkili olan kar yağışı megakenti adeta esir aldı.

Günlerdir uyarıların yapılmasına rağmen yetersiz kalan önlemler ve bazı vatandaşların ihmalleri sonucu trafik çileye döndü. Yollarda mahsur kalan sürücüler araçlarını bırakarak yürümek zorunda kaldı. Kar yağışına eve dönüş yolunda yakalanan İstanbullular saatler boyu beyaz örtüyle mücadele etti. İETT otobüslerinin arızalanması, seferlerin aksaması, tramvayın ulaşıma kapanması ve metrobüste yaşanan aksamalar toplu ulaşımdaki çileyi de ikiye katladı. Bazı vatandaşlar yolda kalan İETT otobüslerini iterken, bazıları ise evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Mahsur kalan vatandaşların sığınakları AVM'ler ve camiler oldu. Bu noktalarda Kızılay ekipleri de vatandaşlara gıda yardımında bulunarak kumanyalar dağıttı.



Kar yağışı bitti derken, bu kez de kar altında yolda bırakılan araçlar nedeniyle yollar açılamadı. Valiliğin uyarısı üzerine kaldırılan araçların ardından İstanbul trafiği tekrar normale döndü.

İstanbul'un 3 gün süren kar esaretinin ardında akıllarda bu görüntüler kaldı.



 

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