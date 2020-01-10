İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meghan Markle Kanada'ya gitti

Meghan Markle Kanada'ya gitti
Meghan Markle Kanada'ya gitti

Prens Harry ile Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden ayrılacağını açıklayan Meghan Markle, oğlu Archie ile vakit geçirebilmek için Kanada’ya döndü.

İngiltere'nin gündeminde Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerini bırakması tazeliğini koruyor.

Eşi Prens Harry ile yaptığı yazılı açıklamayla görevlerini bırakan Meghan'ın oğluyla vakit geçirebilmek için Kanada'ya gittiği belirtildi.

Çift maddi anlamda bağımsızlıklarını sağlamak amacıyla üst düzey görevlerinden çekildiklerini açıklamış, “Bunu yaparken Kraliçe'ye tam desteğimizi vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Meghan'ın Kanada'da ne kadar süre kalacağı bilinmiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.