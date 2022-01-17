Mehmet Ali Birand vefatının 9. yılında mezarı başında anıldı

Usta Gazeteci Mehmet Ali Birand, vefatının 9. yıl dönümünde Beykoz'da bulunan Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki kabri başında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. Eşi Cemre Birand, Oğlu Umur Birand ve sevenleri, Mehmet Ali Birand'ı ölümünün 9. yılında yalnız bırakmadı. Birand'ın mezarının üzerine ailesi tarafından, "Memoş" yazılı küçük bir çelenk konuldu. Anma sırasında Birand için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Babasını özlediğini belirten Umur Birand, “Dokuz yıl oldu. Dokuz yıldan sonra hala hatırlanması, unutulmaması çok güzel bir olay bence. Sosyal medyada görüyorum. Onu hatırlayanlar, bazı hatıraları ve de tabii ki en önemlisi gazetecilik konusunda onu özleyenleri çok görüyorum. Haklılar da. Bugün üzücü bir gün değil. Bugün güzel bir gün. Çünkü dostlarıyla onu hatırlayabiliyorum. Çalışma arkadaşlarıyla hatırlayabiliyorum. Onu anıyorum ve de çok çok özlüyorum” dedi.

Eşini 9. yılında yalnız bırakmayan Cemre Birand, “Mehmet Ali vefat edeli dokuz yıl oldu.Görüyorsunuz arkamda hala gelenleri var, sevenleri var. Bana tweet atıyorlar, Instagram'dan haber veriyorlar. Mehmet Ali'yi ne kadar çok özlediklerini söylüyorlar. Biz de özlüyoruz tabii. Hayatımızın büyük bir parçasıydı. Benim arkadaşımdı, sevgilimdi, kocamdı, sırdaşımdı. Onlar olmayınca hayat nispeten zor oluyor. Ancak Türkiye de onu çok özlüyor. Çünkü onun gibi demokrat, haberci, doğruların peşinde koşan bir insan hiç gelmedi. Olmuş olsaydı ne olurdu diye bilemiyorum. Bana bazen soruyorlar ne olurdu diye. Olsaydı belki hayatımız böyle olmazdı diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Onur Hamzaoğlu

