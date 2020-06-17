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Mehmet Ali Erbil'in son hali böyle görüntülendi

Mehmet Ali Erbil'in son hali böyle görüntülendi
Mehmet Ali Erbil'in son hali böyle görüntülendi

Uzun süre sağlık sorunu yaşayan ve tedavisi devam eden ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, Çekmeköy’deki hayvanat bahçesini ziyaret etti. Ünlü komedyenin tekerli sandalyeli olduğu hayvanlara süt içirdiği ziyarette, zaman zaman elinin titrediği görüldü.

Mehmet Ali Erbil’in son hali böyle görüntülendi - Tıkla İzle

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalan ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in tedavisine taburcu olduktan sonra evde devam ediliyor. Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir evinden çıkmayan komedyen Erbil, Çekmeköy Park Of İstanbul'u ziyaret etti. Yapımcı ve Tesis Sahibi Burak Memişoğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette Erbil, hayvanat bahçesinde yavru ayı Diva'yı elleriyle besleyerek süt içirdiği görüldü. Ünlü komedyenin tekerli sandalyeli olduğu ziyarette, zaman zaman elinin titrediği görüldü.

“Mehmet Ali Bey'i özlemiştik”

Hayvanat bahçesinde ikiliye mangalda et ikramında bulunan Memişoğlu, “Mehmet Ali Bey'i özlemiştik kendisini bu bol oksijende ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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