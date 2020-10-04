Mehmet Altıparmak: 'Son toplarda iyi olsaydık farklı kazanırdık'

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa sahasında karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör, son paslarda çok iyi olamadıklarını ifade ederek, “Bugün hem oyun anlamında hem skor anlamında çok hak ettiğimiz galibiyet aldık. Tüm oyuncularımıza ekibimize teşekkür ediyorum. Oyuncularımı alınlarından öpüyorum. Bu hafta Galatasaray'ın defanstan topla çıkışlarına çalıştık. Kazandığımız toplarla ön taraftaki baskıyla pozisyon yakalayabileceğimizi biliyorduk. İlk yarıda 5-6 yüzde yüz pozisyon kaçırdık. Maçı ilk yarıda da çözebilirdik. Galatasaray'ın bir pozisyonu var. Net diyeceğimiz bir pozisyonu yok. Son paslarda dikkatli olsaydık daha farklı kazanabilirdik. Önemli olan kazanmaktı. Milli takım arasına kazanarak girmek istiyorduk. Oyunun basından sonuna kadar isteyen bütün oyuncularımı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“Hodzic, çabuk adapte oldu”

Altıparmak, transferi gün içinde açıklanan ve Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Armin Hodzic ile ilgili yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi:

“Uzun süredir istediğimiz bir oyuncuydu. Takımının Avrupa kupası maçı olduğu için geç katıldı. Onlar da elendiler ve işlemler hızlandı. Kasımpaşa ailesi çok müthiş bir aile dün geldi bugün oynadı. Bu ailenin içine giren herkes parçası oluyor ve adapte oluyor. Oyuncularım adapte olmasında yardımcı oldular.”

“Üst sıra hedefini gerçekleştireceğiz”

Milli takım arasının kendilerine iyi geleceğini vurgulayan Altıparmak, şu ifadelerle açıklamasını tamamladı:

“Milli takım arasından sonra istediklerini iyi uygulayan bir takım olacağız. Bu sezon üst sıraları hedefleyen bir Kasımpaşa var. Bu hedefi gerçekleştiren bir takım olacağız.”

Bora Akyol