Mehmet Büyükekşi: 'Milli Takımımıza inanıyoruz ve güveniyoruz'

EURO 2024 kuralarını değerlendiren ve başarı için el ele vermek gerektiğinin altını çizen Mehmet Büyükekşi, "Birlik beraberlik içinde olursak Türk insanının başaramayacağı hiçbir şey yok. Türk milleti, tarihinden gelen büyük başarılara sahip bir millet. İnşallah bu gruptan alnımızın akıyla ilk ikiye girerek, Avrupa Şampiyonası'na katılacak 24 takımdan biri olmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Avrupa'nın en genç Milli Takımlarından birine sahibiz. Tıpkı Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olduğumuz gibi. Bunun avantajını kullanmak istiyoruz. Milli Takım, hepimizin takımı. Hem Milli Takımımızın hem de kulüplerimizin Avrupa'daki başarıları milletimizi heyecanlandırıyor, yurt dışındaki vatandaşlarımıza da güç ve moral veriyor. Gerek Türkiye'de, gerekse yurt dışındaki maçlarda o bölgedeki vatandaşlarımızın bizi desteklemelerini bekliyoruz. Bu destek bizim 12. gücümüz. Kulüplerimiz, antrenörlerimiz, medyamız el ele verirsek başarıyı yakalarız. Yapmamız gereken bu birlikteliği sağlamak. 2002'deki, 2008'deki başarıları inşallah tekrarlamak istiyoruz. Milli Takım'da oynayan oyuncuların da bu duygu ve düşüncelerle, Milli Takımımızı yücelteceklerine inanıyoruz" dedi.



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