Mehmet Büyükekşi: 'Süper Lig maçları 3-4 Mart'ta başlayacak'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ile vakıf üyesi başkanları Kuruçeşme Divan Otel'de bir araya geldi. Toplantı, yaklaşık 4,5 saat sürerken görüşmenin ardından Mehmet Büyükekşi açıklama yaptı.

“Başkan ve diğer kulüp başkanlarıyla, neler yapabiliriz diye konuştuk”

Yaşanan afet sonrasında üzüntü içerisinde olduklarını ve başsağlığı dileklerinde bulunan Büyükekşi, "Acımız çok büyük. Ülkemiz yüzyılın afetini yaşıyor. Kulüpler Birliği bizi bugün misafir etti. Başkan ve diğer kulüp başkanlarıyla, neler yapabiliriz diye konuştuk. Faydalı ve iyi bir toplantı oldu. Bundan önce federasyon olarak bir sivil inisiyatif başlatmıştık. 20 milyon TL, AFAD'a bağışta bulunmuştuk ama bugün kulüplerimiz çok güzel bir öneriyle bize geldiler. Vakıf, bütün takımlarımız, yaklaşık bin konteyner ve içinde iki oda olan, tuvaleti olan bir mahalle kurma konusunda federasyonumuzla birlikte iş birliği yapıp, devletimizin ihtiyaç duyduğu, depremde zarar görmüş şehirlerimizden bir veya iki tanesine, mahalle şeklinde, ikiye bölünebilir, 500 artı 500 veya bin konut şeklinde ayırtıp, hazırlayıp en kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Depremzedelere yardım konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Büyükekşi, "Biliyorsunuz önümüzde Trabzonspor ve Basel Avrupa maçı var. Bu maçın Trabzon'da oynanan kısmının gelirini depremzedelere hibe etmek konusunda sayın başkan Ahmet Ağaoğlu öneride bulundu. Bu da depremzedeler için bir gelir kaynağı olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

“Süper Lig maçları 3-4 Mart'ta başlayacak”

Hafta başında yapılan açıklamada bu haftaki lig maçlarının önümüzdeki hafta sonunda oynanması yönünde karar aldıklarını ifade eden Büyükekşi, "Ama gördüğümüz kadarıyla acımız çok büyük. Hala binlerce vatandaşımız var enkaz altında. Bu maçlarımızı 3-4 Mart tarihlerinden itibaren başlatmak için karar aldık. İnşallah o zamana kadar bu çalışmalar ve kulüplerimizin bu konudaki desteğiyle o tarihte başlatabiliriz diye umut ediyoruz. Kararları da her zaman birlikte alarak, ortak hareket edeceğiz. Yarın 1. Lig, salı 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ile bir araya geleceğiz. Futbolun paydaşlarını, birlikte hareket etme konusunda arzularını dinleyip ortak kararlarımızı vereceğiz" diye konuştu.

“Hatayspor, bu sezon oynayamayacağını bildirdi”

Toplantı sırasında Hatay kulübünün TFF'ye bir yazı gönderdiğini söyleyen Büyükekşi, "Hatayspor, bu sezon oynayamayacağını bildirdi. Biz de yarın veya öbür gün yönetim kurulu toplantısı yapacağız. Gaziantep Başkanı buraya bugün canlı bağlandı. Bugün karar veremediler. Pazartesiye kadar süre verdik. Çekilmeyi iletirlerse, iki kulübümüzün bu sezon Süper Lig'de hakları baki kalmak kaydıyla, 17 takımla yolumuza devam etmeyi planlıyoruz. Takımların çekilmesi halinde puantajda ne tür bir işlem yapılacağı sorulan Büyükekşi, "Bu konuyu konuştuk. Onunla ilgili çalışma yapacağız. İki metot var; ya birinci devre puanlarını da sileceğiz, ikinci devre oynanmamış olacak. Ya da kabul edip ikinci devre maçlarına 3 puan vereceğiz. Ligin durumunagöre karar vereceğiz. Netlik yok. 19 kulüple mücadele ediyoruz. Normalde 4 takım düşecek 3 takım gelecekti, 18 takımla devam edecektik. İki takımın çekilmesi halinde iki takım düşecek, 3 takım geleceği için önümüzdeki yıl 20 takımla Süper Lig devam edecek. Diğer ligleri de daha sonra değerlendireceğiz" dedi.

Malatyaspor'un durumuyla ilgili sorulan soruya Mehmet Büyükekşi, “Teknik Direktör Yılmaz Vural, beni aradı. Bir rahatsızlıkları var. Kalecileri vefat etti. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, eşine sabırlar dilerim. Onlar da, 'Biz kötüyüz' diyorlar ama daha resmi bir şey yok. Telefonla görüşmeleri var, onları da değerlendireceğiz" dedi.

Hataysporlu oyuncu Atsu'nun durumu sorulması üzerini de Büyükekşi, "Kulüp başkanı Aydın Bey'le uzun bir görüşme yaptım. Sadece o değil, yardımcı antrenör var enkaz altında. Siyahi bir kişinin enkaz altından kurtarıldığını ama Atsu mu değil mi tam bilinmediğini, ambulansa bindirildiğini söyledi. Araştırıyoruz, hala haber alamadık. Gana Büyükelçiliği de arıyormuş, 'Cevap da veremiyorum' diyor. Çıkarıldı hastaneye gönderildi mi, belli değil. Yoksa çıkarılmadı mı, netlik yok. İnşallah çıkarılan kişiler içindedir" diye cevapladı.

"UEFA 300 bin Euro gönderecek"

Mehmet Büyükekşi, UEFA ve Avrupa federasyonlarının yardım için kendilerini aradığından da aktararak, "UEFA 300 bin Euro göndereceğini söyledi. Ayrıca 54 ülke genel sekreterlerine, başkanlarına yazı gönderdi UEFA. Hatta en büyük müttefikimiz Azerbaycan, iki devlet bir millet diye adlandırdığımız, 'Biz yardımı UEFA ile değil, direkt yapmak istiyoruz' dedi, 25 bin Euro banka hesaplarımıza gönderdiler. Çok şükür Allah'a. Nasıl deprem bölgesinde herkes faaliyette bulunuyorsa, futbol federasyonları da başsağlığı, geçmiş olsun mesajları bir taraftan, bütün federasyonlara yazı yazıp acımızı paylaşıyorlar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Enes Gümüş - Mehmet Şirin Topaloğlu



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